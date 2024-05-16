30. yılını kutlayan AÇEV'den, erken çocukluk sempozyumu: Baba ilgisi ve bakımı, eğitimde başarının anahtarı

Yale Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Kyle Pruett, Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın erken çocukluk dönemiyle ilgili sorularını yanıtladı.

İnsan yaşamındaki ilk 1000 günün etkisinin ömür boyu sürdüğünü vurgulayan Pruett, “İlk deneyimler çok çok önemli. Bir çocuğun ilk 1000 günü, sevgi ve bakım yerine, nefret, üzüntü, şiddet veya kaosla geçiyorsa, o çocuk yetişkin olduğunda içinde, barış ve huzur iştahı çok doğmayabiliyor. Çatışma alanlarında dahi eğitimi, ebeveynlere desteği askıya almamalıyız. En önemlisi de umudu hiç kaybetmemek. Barış, huzur, umut birbirinden ayrılamaz” dedi.

Erken çocukluk döneminde babanın rolüne de dikkat çeken Pruett, şöyle konuştu:

“Erken çocukluk bakımına babayı dahil etmediğinizde, hem anneyi desteksiz bırakmakla kalmıyorsunuz hem de çocuğun babaya olan ilgisini azaltıyorsunuz. Babalar kendi çocuklarının ihtiyaçlarıyla ilgilenirken, şiddete daha az meyilli hale geliyorlar. Babasının bakımına katkı sunduğu çocuklar, sorun çözmede, eğitim hayatlarında daha başarılı oluyorlar. Bilim bize bunu söylüyor. Özetlemek gerekirse erken çocuklukta hem anneye hem babaya odaklanmak önem taşıyor.”

New York Üniversitesi’nden Çocuklara Yönelik Küresel Çapta Eşitlik ve Sürdürülebilirlik için Dönüştürücü Yenilikler Merkezi Direktörü Prof. Dr. Hiro Yoshikawa ise politika üretme süreçlerine katılma yöntemlerini anlattı.

Hayata geçirdiği projelerden örnekler veren Yoshikawa, “Bilimsel pek çok araştırma yapılıyor ama bu araştırmalar, üretilen politikalar üzerinde yüzde 5-7 oranında etkiye sahip. Bunun anlamı şu; çalışmamızın ne zaman etki yaratabileceğini iyi anlamamız önemli. Erken çocukluk eğitimine olan ilgiyi canlı tutmak için sabırlı olmak, politikaya etki etme fırsatı yakalandığında da beklemeden harekete geçmek gerekiyor” dedi.

AÇEV ekibiyle birlikte 25 konuşmacının görüş ve önerilerini aktardığı sempozyumda, erken çocukluk bakım programlarının geliştirilmesi, destekleyici ev ortamlarının oluşturulması, kriz ve afetlerde erken çocukluk hizmetleri, yapay zekanın çocuklar üzerindeki etkisi, proje maliyeti ve uygulama süreçleri gibi birçok konu masaya yatırıldı. İlgilenenler AÇEV’in YouTube kanalından sempozyumu izleyebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem