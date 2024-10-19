30 Yıldır Oto Tamircilik Yapan Mehmet Usta Açıkladı: Dizel Araç Sahipleri Dikkat
30 yıllık sanayi ustası Mehmet Yılmaz, dizel araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli detayları açıkladı. 100 bin kilometrede bir partikül filtre bakımı yaptırmayan dizel araç sahiplerini büyük maliyetler beklediği konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dizel araçların egzoz sisteminde önemli bir rol oynayan dizel partikül filtresi (DPF), normal sürüş koşullarında 100 bin ile 250 bin kilometre arasında bir kullanım ömrüne sahiptir. Bu filtre, dizel yakıtın motor tarafından kullanılması sonrası oluşan zararlı gazların ve kurumların doğaya salınımını yüzde 80 oranında engeller. Ancak, temiz yakıt kullanılmaması ve araçların kısa mesafelerde sık sık kullanılması, partikül filtresinin hızla tıkanmasına yol açmaktadır. Filtre değişimi ise hem maliyetli hem de aracın birçok parçasının sökülmesini gerektiren bir süreçtir.
FİLTRENİN TIKANMASINA NEDEN OLUYOR
Oto tamircisi Mehmet Yılmaz araç sahiplerinin maliyeti düşürmek ve parça sökülmesini önlemek amacıyla filtre değişimi yerine temizliği tercih ettiğini ifade etti. Yılmaz, "Kirli yakıt, partikül filtresinin tıkanmasının en büyük nedenidir. Araç devrini almadan sürekli vites değişimi yapmak ve kısa mesafelerde sürekli seyahat etmek, filtrenin hızlıca dolmasına sebep olur. Yetkili servisler, 80 bin kilometrede değişim öneriyor. Ancak bu, oldukça pahalı bir işlemdir. Bu nedenle temizlik uygulamasına yöneldik" dedi.
ARAÇ YAKIT TASARRUFU SAĞLAR
Partikül filtresinin tıkanmasının belirtileri arasında yüksek yakıt tüketimi, çekiş kaybı ve artan motor sesi yer alıyor. Temizlik işlemi, hiçbir parça sökülmeden gerçekleştirilmekte; sadece egzoz müşürünün çıkarılmasıyla özel ilaçlar filtreye gönderiliyor. Bu yöntem, hem egzoz sisteminin hem de motorun performansını artırıyor.
100 KİLOMETREDE BİR TEMİZLENMESİ GEREKİYOR
Yılmaz, "Temizlik sayesinde motor gürültüsü azalır, araç kirli havayı daha rahat atar, yakıt tasarrufu sağlanır ve çekiş artar. 100 bin kilometrede bir temizlik yapılmasını öneriyoruz. Aynı zamanda, temiz ve kaliteli yakıt kullanımı konusunda müşterilerimizi bilgilendiriyoruz" şeklinde konuştu.