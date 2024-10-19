30 Yıldır Oto Tamircilik Yapan Mehmet Usta Açıkladı: Dizel Araç Sahipleri Dikkat

Dizel araçların egzoz sisteminde önemli bir rol oynayan dizel partikül filtresi (DPF), normal sürüş koşullarında 100 bin ile 250 bin kilometre arasında bir kullanım ömrüne sahiptir. Bu filtre, dizel yakıtın motor tarafından kullanılması sonrası oluşan zararlı gazların ve kurumların doğaya salınımını yüzde 80 oranında engeller. Ancak, temiz yakıt kullanılmaması ve araçların kısa mesafelerde sık sık kullanılması, partikül filtresinin hızla tıkanmasına yol açmaktadır. Filtre değişimi ise hem maliyetli hem de aracın birçok parçasının sökülmesini gerektiren bir süreçtir.