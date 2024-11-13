30 Yıldır Hasadını Yapıyor: Hayvanlara Yem Olarak Veriliyor, 10 Kat Fazla Verim Alıyor
Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Akçaçam köyünde, alternatif yem bitkisi olarak ekilen silajlık mısırın hasadı tamamlandı.
Kaynak: İHA
Çiftçi İsmail Bostan, 14 dönümlük arazisinde yaptığı bu üretimin, hayvan beslenmesinde önemli katkılar sağladığını belirtti.
Silajlık mısırın diğer yem türlerine göre daha besleyici ve ekonomik olduğuna dikkat çeken Bostan, “14 dönüm arazide silajlık mısır ekiyoruz. Bu, hayvanların kışın beslenme ve süt verimini artırmak için önemli. Ekstra kaba yem kullanımına gerek kalmıyor; silajı verdiğimizde hayvanların yem ihtiyacı azalıyor ve beslenme daha dengeli hale geliyor. Sinop’ta bu işi yaklaşık 30 yıldır yapıyorum” dedi.
SİLAJ NEDİR?
Silaj, hayvanların kış aylarında ihtiyaç duyduğu besinleri karşılamak amacıyla kullanılan önemli bir yem kaynağıdır. Bu yöntem, bitki materyalinin besin değerini koruyarak sindirilebilirliğini artırır. Genellikle sığır, süt inekleri ve koyun gibi hayvancılık işletmelerinde yaygın şekilde tercih edilir.
Silaj, mısır, çim, yonca gibi bitki materyallerinin belirli koşullarda fermente edilmesiyle elde edilen bir yem türüdür. Bu fermantasyon süreci, bitkinin besin içeriğini muhafaza ederek korunmasını sağlar ve uzun süre bozulmadan kalmasına olanak tanır.
SİLAJLIK MISIRIN ÖZELLİKLERİ
Silajlık mısır, hayvan yemi olarak kullanılmak üzere özel olarak yetiştirilen bir mısır çeşididir. Bu mısır, sığır, koyun, keçi ve diğer çiftlik hayvanlarının beslenmesinde sıkça kullanılır. Silajlık mısırın en önemli özelliği, hasat edildikten sonra taze bir şekilde değil, bitkinin su içeriğinin yüksek olduğu dönemde kesilip doğrudan fermantasyon işlemine alınmasıdır.
SİLAJ YAPIMI VE FAYDALARI
Silaj üretimi için mısır bitkisi, gençken kesilir ve ince parçalar halinde doğranarak hava almayacak şekilde sıkıştırılır. Bu işlem sırasında mısırdaki nişasta, şekerlere dönüşerek laktik asit fermantasyonu başlar. Bu sayede mısır, koruyucu bir fermantasyona uğrar ve besin değerini uzun süre korur.
Silajlık mısır, özellikle kış aylarında hayvanların dengeli beslenmesini sağlamak için vazgeçilmez bir yem kaynağıdır. Sığır, süt inekleri ve et üretimi yapılan işletmelerde yaygın olarak kullanılarak, hayvanların sağlıklı ve verimli bir şekilde beslenmesine katkı sağlar.