30 Yıldır Hasadını Yapıyor: Hayvanlara Yem Olarak Veriliyor, 10 Kat Fazla Verim Alıyor

SİLAJLIK MISIRIN ÖZELLİKLERİ

Silajlık mısır, hayvan yemi olarak kullanılmak üzere özel olarak yetiştirilen bir mısır çeşididir. Bu mısır, sığır, koyun, keçi ve diğer çiftlik hayvanlarının beslenmesinde sıkça kullanılır. Silajlık mısırın en önemli özelliği, hasat edildikten sonra taze bir şekilde değil, bitkinin su içeriğinin yüksek olduğu dönemde kesilip doğrudan fermantasyon işlemine alınmasıdır.

SİLAJ YAPIMI VE FAYDALARI

Silaj üretimi için mısır bitkisi, gençken kesilir ve ince parçalar halinde doğranarak hava almayacak şekilde sıkıştırılır. Bu işlem sırasında mısırdaki nişasta, şekerlere dönüşerek laktik asit fermantasyonu başlar. Bu sayede mısır, koruyucu bir fermantasyona uğrar ve besin değerini uzun süre korur.

Silajlık mısır, özellikle kış aylarında hayvanların dengeli beslenmesini sağlamak için vazgeçilmez bir yem kaynağıdır. Sığır, süt inekleri ve et üretimi yapılan işletmelerde yaygın olarak kullanılarak, hayvanların sağlıklı ve verimli bir şekilde beslenmesine katkı sağlar.