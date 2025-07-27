30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Tunceli'de yakalandı.

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30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 30 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kesilmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmada bir kasten öldürme, 2 kasten yaralama ve 3 ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma suçlarından toplamda 30 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezası ve 2 bin 600 TL para cezası ile aranan 50 yaşındaki H.M.'nin Eskişehir otobüs terminalinden Elazığ'a bilet aldığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Elazığ otobüs terminalinde önlem aldı. Araçtan inen şahıs, Asayiş ve KOM şube müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı.
Tunceli'ye getirilen ve adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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