30 yıl hapis cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri’de ‘hırsızlık’ suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ‘silahlı yaralama’ suçundan aranan şahıs polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

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30 yıl hapis cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri; ‘hırsızlık’ suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ‘silahlı yaralama’ suçundan aranan T.P.’nin (33) adresini tespit etti. Ekipler tarafından adrese yapılan operasyonda adres yakınlarında görülen T.P. kovalamaca sonucu yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen T.P. gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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