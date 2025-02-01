30 Metreden Aracıyla Dereye Uçtu, Burnu Bile Kanamadı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir pikap, 30 metre yükseklikten dereye uçtu. Pikap sürücüsü kazayı şans eseri burnu bile kanamadan araçtan çıkmayı başardı.

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Alınan bilgilere göre, kaza, ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Siskale köyünde yaşandı. M.K. kontrolündeki 58 KA 954 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesini sonucu dereye uçtu.

BURNU BİLE KANAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 30 metre yüksekten düşen pikabın sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Dereye uçan pikap, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Kaynak: İHA

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Sivas Trafik kazası
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