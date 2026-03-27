3 Yıla Kadar Hapsi İstenen Mabel Matiz'in 'Perperişan' Davasında İkinci Duruşma

Şarkıcı Mabel Matiz (Fatih Karaca) hakkında “Perperişan” adlı şarkısının sözleri gerekçe gösterilerek açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Karaca duruşmaya katılmazken, avukatları mahkemede hazır bulundu.

RAPOR MAHKEMEYE SUNULDU

Mahkeme hakimi, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından hazırlanan raporda çocukların üstün yararının zedelendiği yönünde değerlendirme bulunduğunu, ancak nihai takdirin mahkemeye ait olduğunun belirtildiğini aktardı.

AİLE BAKANLIĞI’NIN TALEBİ KABUL EDİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, şarkının çocukların yararını ihlal ettiğini savunarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Savcının talebi doğrultusunda mahkeme, Bakanlığın davaya katılma talebini kabul etti.

AVUKATLAR SUÇLAMAYI REDDETTİ

Karaca’nın avukatları ise suçlamaları reddederek, şarkı sözlerinde Türk Ceza Kanunu kapsamında müstehcenlik unsurunun bulunmadığını savundu.

Savunmada, “Erotizm dışında pornografik bir unsur söz konusu değildir. Müstehcenlik için pornografik içerik aranmalıdır” denildi.

MÜTALAA SUNULAMADI

Savcının izinli olması nedeniyle esas hakkındaki mütalaa sunulamadı. Mahkeme, dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 30 Nisan saat 09.30’a erteledi.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, “Perperişan” şarkısındaki ifadelerin cinsel çağrışımlar içerdiği ve çocuklar açısından sakıncalı olduğu öne sürülerek, Karaca’nın “müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: T24