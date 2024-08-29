3 Yaşındaki Çocuk 4'üncü Kattan Düştü; Soruşturma Başlatıldı!
Gümüşhane'de 3 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Atatürk Mahallesi Kehribar Sokak'ta öğle saatlerinde 3 yaşındaki E.A.T., evlerinin 4. katından düştü.
DURUMU KRİTİK
Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk buradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilirken durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA