3 Tonluk Dev Yumruk! YILDIRIMHAN Sahnede

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezince geliştirilen, Türkiye'nin milli füzesi 'YILDIRIMHAN', SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, buradaki konuşmasında, lansmanı yapılan ürünlerin ülke ve kahraman orduya hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Milli Savunma Bakanı Güler, Türk savunma sanayisinin hayata geçirilen çok değerli yatırımlar neticesinde üretim kapasitesini artırdığını, AR-GE'de yüksek teknoloji geliştiren bir ekosisteme de dönüştüğünü söyledi.

'GURUR VERİCİ OLSA DA...'

Bu seviyeye uzun soluklu bir planlama, kararlı bir irade, sürdürülebilir bir gelişim anlayışı ve güçlü bir koordinasyonun sonucunda ulaşmaya çalıştıklarını belirten Güler, "Geldiğimiz bu nokta, gurur verici olsa da gelişen teknoloji ve çeşitlenen ihtiyaçlar, kendimizi sürekli yenilememizi gerekli kılmaktadır. Savunma sanayisinin sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesinde ise AR-GE odaklı ürün geliştirme ve faaliyetleri belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda bakanlığımız da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bugün sergilenen kritik ürünlerin de bu çabaların sonucu olduğunu aktaran Güler, stantlarda sergilenen savunma sanayisi teknolojisiyle üretilen ürünlerle ilgili bilgi verdi. Bakan Güler, tanıtım programının ardından kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN'ın da aralarında bulunduğu savunma sanayisi ürünlerinin yer aldığı standın açılışı yaptı.

MEVCUT SİSTEMLERİ AŞABİLİYOR

Hipersonik füze olma özelliği taşıyan 'YILDIRIMHAN' mach 9 ile 25 arasında değişen hızlara ulaşabilme kapasitesi sayesinde, mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyeti bulunuyor. Yakıt olarak sıvı nitrojen tetroksit​​​​​​​ kullanan füze, 4 roket motoru ile tahrik ediliyor.

Modern harp doktrinleri çerçevesinde kritik bir kuvvet çarpanı niteliği taşıyan sistem, yüksek hız ve manevra kabiliyeti kombinasyonuyla hedef bölgeye erişim sağlayarak karşı tarafın erken uyarı ve önleme imkanlarını kısıtlıyor. 'YILDIRIMHAN' sahip olduğu sıvı roket yakıtıyla taşıdığı 3 bin kilogramlık patlayıcı miktarıyla benzerlerinden ayrışıyor.

Kaynak: AA