3 Polis Şehit Olmuştu: Yalova'daki IŞİD Operasyonlarında Yeni Tutuklamalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova'da, 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası kent genelinde terör örgütü IŞİD ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada gözaltına alınan 73 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLU SAYISI 56'YA YÜKSELDİ

Şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 43'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sının tutuklanmasıyla dosyada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

Kaynak: AA