3 mucize kurtuluş: 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı
Antakya ilçesindeki Buket Apartmanı’ndan 12 yaşındaki Osman Halebiye sağ olarak kurtarıldı. Hemen ardından ise 261 saat sonra Akademi Hastanesi’nin enkazından iki kişi sağ olarak kurtarıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki ayrı depremin 12. gününde, Hatay’dan peş peşe sevindirici haberler geldi.
İlk olarak Antakya ilçesindeki Buket Apartmanı’ndan 12 yaşındaki Osman Halebiye sağ olarak kurtarıldı. Hemen ardından ise 261. saatte Özel Akademi Hastanesi enkazından Mustafa Avcı ile Mehmet Ali Şakiroğlu KATAK ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen depremzedelerden Mustafa Avcı, enkazdan çıkartıldığı sırada kendisini ve kendisini kurtaran ekipleri alkışladı. Konuştuğu gözlenen Avcı’nın ilk işi ise ailesini aramak oldu.
Kendisini hastaneye götüren sağlık ekiplerinin yardımıyla ailesini arayan Avcı, “Hepsi kurtuldu mu? Nazlı nasıl? Duyayım mı seslerini birazcık da olsa?” dedi. Telefondaki yakını ise, “Hepsi iyi” cevabını verdi.