3 mucize kurtuluş: 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı

İlk olarak Antakya ilçesindeki Buket Apartmanı’ndan 12 yaşındaki Osman Halebiye sağ olarak kurtarıldı. Hemen ardından ise 261. saatte Özel Akademi Hastanesi enkazından Mustafa Avcı ile Mehmet Ali Şakiroğlu KATAK ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.