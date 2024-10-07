3 Liraya Bile Alıcı Bulanamadı! Eskişehir'de Hasat Yarıda Kaldı, Çiftçiler Kan Ağlıyor
Eskişehir'de bazı çiftçiler, plansız üretim ve artan maliyetler nedeniyle ürünlerini hasat etmeden tarlalarını sürmek zorunda kalıyor. Pazarda biber ve domates fiyatları 15 ile 30 lira arasında değişirken, çiftçiler 3 liraya alıcı bulamadıklarını ifade ediyor.
Kaynak: İHA
Pazarda biberin kilogramı 15-30 lira arasında satılırken, çiftçiler, tarlalarında çürüyen sebzelerinin bir kısmını traktörle sürmekte. Üreticiler, bu yılki durumu eleştirerek, vatandaş ile tarladan satılan ürünler arasında ciddi bir fiyat farkı olduğunu belirtiyor.
Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, "Bu sene farklı bir yıl oldu. Üretimde büyük bir ekim fazlalığı yaşanıyor. Her zaman vurguladığımız gibi, planlı ekim ve planlı pazar önemli. Ürettiğimiz ürünü satamamak, üreticiyi zor durumda bırakıyor. Fiyatlar çok düşük. Vatandaşın yediği fiyatla bizim sattığımız fiyat arasında büyük bir uçurum var. Pazarda 20 ila 30 lira olan biber ya da 10 ila 15 lira olan domates, tarlada 3 liraya bile alıcı bulamıyor." ifadelerini kullandı.
Tarlasındaki biberleri hasat etmeden traktörle süren çiftçi Faruk Doğruparmak da plansız üretim konusundaki endişelerini dile getirerek, "Düzenli bir ekim yapılması gerekiyor ki bizler ne yaptığımızı bilelim, ne ekeceğimizi bilelim." dedi.