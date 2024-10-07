3 Liraya Bile Alıcı Bulanamadı! Eskişehir'de Hasat Yarıda Kaldı, Çiftçiler Kan Ağlıyor

Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, "Bu sene farklı bir yıl oldu. Üretimde büyük bir ekim fazlalığı yaşanıyor. Her zaman vurguladığımız gibi, planlı ekim ve planlı pazar önemli. Ürettiğimiz ürünü satamamak, üreticiyi zor durumda bırakıyor. Fiyatlar çok düşük. Vatandaşın yediği fiyatla bizim sattığımız fiyat arasında büyük bir uçurum var. Pazarda 20 ila 30 lira olan biber ya da 10 ila 15 lira olan domates, tarlada 3 liraya bile alıcı bulamıyor." ifadelerini kullandı.