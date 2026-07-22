3 Koldan Orman Yangını Kabusu! Muğla, Elazığ ve Aydın’da Alevlerle Savaş

Türkiye’nin 3 farklı ilinde eş zamanlı alevler yükseldi. Muğla'nın Fethiye, Aydın'ın Kuyucak ve Elazığ'ın Keban ilçelerinde çıkan orman ve örtü yangınlarını kontrol altına almak ve yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için kara ve hava unsurları seferber edildi.

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3 Koldan Orman Yangını Kabusu! Muğla, Elazığ ve Aydın’da Alevlerle Savaş
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Yaz sıcaklarının ve rüzgarın etkisiyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden peş peşe orman yangını haberleri geliyor. Ege ve Doğu Anadolu'daki 3 ayrı noktada çıkan alevlere müdahale eden orman ekipleri, yerleşim yerlerini korumak için zamanla yarışıyor. İşte 3 bölgedeki son durum...

FETHİYE: Alevler evleri tehdit ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına hem karadan hem de havadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Ekiplerin öncelikli hedefi, alevlerin yakındaki yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek.

ELAZIĞ: Zorlu arazi şartları müdahaleyi güçleştiriyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Nimri Dağı'nda çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ağaçlık alana sıçradı.

Bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve Keban Orman İşletme Şefliği'nden 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, greyder, 2 loder, itfaiye ve jandarmadan oluşan 45 personel gönderildi. Ancak bölgenin oldukça dağlık ve sarp olması nedeniyle ekipler alevlere müdahale etmekte büyük güçlük çekiyor. Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlememesi için koridor oluşturuluyor.

AYDIN: Hava Unsurları Devreye Girdi

Bir diğer yangın haberi ise Aydın'ın Kuyucak ilçesinden geldi. Kırsal Kayran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına karşı geniş çaplı bir hava ve kara operasyonu başlatıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için havadan ve karadan amansız bir mücadele yürütüyor.

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Fethiye Orman yangınları Aydın Elazığ
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