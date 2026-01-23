3 İlin Emniyet Müdürü Değişti! Resmi Gazete’de Yayımlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne ve Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Resmi Gazete'de yayımlanan emniyet genel müdürlüğüne ilişkin atama kararlarına dair paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle atamaları gerçekleşen emniyet müdürlerimizi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerimize teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin emrinde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA