3 İlde Orman Yangını: Alevlerle Mücadele Saatlerdir Sürüyor!

Sıcak havaların etkisiyle yurdun dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş illerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale başladı.

Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle İzmir-Manisa kara yolu ve Sabuncubeli tüneli tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Yangın nedeniyle Beşyol ve Sarnıçköy mahalleleri tahliye edildi. Her iki köyde toplam 7 ev zarar gördü.

İkinci gününde yangına müdahale günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Öte yandan, yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

Kırsal Karahaliller Mahallesi'ndeki bir arazide çıkarak ormanlık alana sirayet eden yangına, 23 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 13 hizmet aracı, 4 uçak, 5 helikopter, 5 dozer, 1 greyder ve diğer kurumlarda gelen araçlarla toplam 98 araç ve 230 personel müdahale ediyor.

Ekipler, daha fazla yayılması önlenen yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA 2 YANGIN

Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi’nde dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Anız yangınında alevlerin ormana sıçraması sonucu başlayan yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışırken Türkoğlu ilçesinin Cennnetpınarı mevkisinde ikinci bir orman yangını çıktı. Yine aynı nedenle çıkan yangına vakit kaybetmeden ekipler müdahale etti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nden 195 personel, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankı, 1 dozer, 10 ilk müdahale aracı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan ise 33 personel ve 10 araç olmak üzere toplam 228 personelin 50 araç ile havadan ve karadan müdahalesi sonucunda Türkoğlu’ndaki orman yangını, saat 01.00 sıralarında kontrol altına alındı.

75 hektar ormanın yandığı yangının ardından soğutma çalışması başlatılırken, Pazarcık’taki yangına ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor.