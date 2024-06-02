3 ilçe ve 4 beldede 50 binden fazla seçmen sandık başında

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazlar sonucu seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede bugün 50 binden fazla seçmen sandık başına gidiyor.

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3 ilçe ve 4 beldede 50 binden fazla seçmen sandık başında

YSK'nın kararına göre, bugün Aksaray’ın Güzelyurt, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için bir kez daha sandık kurulacak. Sandıklar sabah 08:00 ve akşamüstü 17:00 arasında açık olacak.

HİLVAN

Şanlıurfa’nın Hilvan İlçe Seçim Kurulu, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile yeni mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin iptaline karar vermişti. İlçe belediye başkanlığı seçimi yenilenecek.

PINARBAŞI

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde de CHP’nin "belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki kararların kaldırılması" talebini reddeden YSK, Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

GÜZELYURT

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde AKP yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.

GÜNEYKAYA

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde yapılan seçimler de iptal edilmişti. Güneykaya’da 3 sandığın kurulduğu Güneykaya Anadolu Lisesi’nde oy kullanma işleminin ardından yaşanan arbede nedeniyle seçimler yenilecek.

BÜYÜKKARIŞTIRAN

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde de yeniden seçim yapılacak. CHP, 2 sandıkta 2 kısıtlı kişinin oy kullandığı gerekçesiyle itiraz etmişti. Dersim’in Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde AKP, sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

AKPAZAR

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde AKP, sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

SAĞLIK

Aksaray'ın Merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde de 'kısıtlı seçmenlerin' oy kullandığı gerekçesi ile AKP tarafından yapılan itiraz sonucunda seçimlerin enilenmesine karar verildi.

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2024 Yerel Seçimleri
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