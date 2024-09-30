3 İl İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Iğdır, Kars ve Ağrı'da yarın kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı.

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3 İl İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, yarın bölgede fırtına beklendiği belirtilerek, “Bölge genelinde (Iğdır, Kars, Ağrı) rüzgarın yarın (01.10.2024 Salı) güney ve güneybatı yönlerden fırtına (60-80 km/saat), bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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