3 Gündür Tek Bir İz Yok! Kadavra Köpekleriyle Arıyorlar: Anne Huriye ve Oğlu Osman Nerede?

Kastamonu'da, iki gün önce evden çıkan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki çocuğu Osman sırra kadem bastı. AFAD, UMKE, JAK ekipleri ve kadavra köpekleri sahaya indi, anne ve oğlunu arama çalışmaları üçüncü gününde hız kesmeden devam ediyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, iki gün önce Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan bir daha haber alınamadı.

3 Gündür Tek Bir İz Yok! Kadavra Köpekleriyle Arıyorlar: Anne Huriye ve Oğlu Osman Nerede? - Resim : 1

AFAD VE JAK EKİPLERİ SAHADA

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri arama çalışması başlattı. Ekipler için Kızılay ikram aracı konuşlandırırken, gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

3 Gündür Tek Bir İz Yok! Kadavra Köpekleriyle Arıyorlar: Anne Huriye ve Oğlu Osman Nerede? - Resim : 2

KADAVRA KÖPEKLERİ DE ARIYOR

Arama çalışmaları Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son alındığı Köseali köyü ile Keşlik köyü civarında yoğunlaştırıldı. Dün gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmaları, bu sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Üçüncü gününde devam eden arama çalışmalarına Ankara'dan gelen AFAD ekipleri ise kadavra köpekleriyle destek veriyor.

3 Gündür Tek Bir İz Yok! Kadavra Köpekleriyle Arıyorlar: Anne Huriye ve Oğlu Osman Nerede? - Resim : 3

Anne ve oğlunu bulmak için havadan drone'la tarama yapan ekipler karadan da ormanlık alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kastamonu kayıp
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş Açıklaması: Yargı Ne Derse O Olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş Açıklaması
Ahmet Türk'ün Göreve İadesi Bekleniyordu! Mardin'de Kayyımın Görev Süresi Uzatıldı Mardin'de Kayyımın Görev Süresi Uzatıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye Kayyım Atandı İki Holdinge Kayyım Atandı
CHP'nin İtirazı Reddedildi: Mahkemeden İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı Mahkemeden İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
Milyonları Etkileyecek Zam Yolda! e-Devlet’ten Başvurmak Bedava, Geç Kalan Çok Ödeyecek Milyonları Etkileyecek Zam Yolda! e-Devlet’ten Başvurmak Bedava, Geç Kalan Çok Ödeyecek
Sandıktan Tarihi Zafer! Zohran Mamdani, New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı Seçildi ABD'de Bir İlk... New York’a Müslüman Belediye Başkanı