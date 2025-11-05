3 Gündür Tek Bir İz Yok! Kadavra Köpekleriyle Arıyorlar: Anne Huriye ve Oğlu Osman Nerede?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, iki gün önce Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan bir daha haber alınamadı.

AFAD VE JAK EKİPLERİ SAHADA

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri arama çalışması başlattı. Ekipler için Kızılay ikram aracı konuşlandırırken, gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

KADAVRA KÖPEKLERİ DE ARIYOR

Arama çalışmaları Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son alındığı Köseali köyü ile Keşlik köyü civarında yoğunlaştırıldı. Dün gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmaları, bu sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Üçüncü gününde devam eden arama çalışmalarına Ankara'dan gelen AFAD ekipleri ise kadavra köpekleriyle destek veriyor.

Anne ve oğlunu bulmak için havadan drone'la tarama yapan ekipler karadan da ormanlık alanda çalışmalarını sürdürüyor.

