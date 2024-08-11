3 Gündür Aranıyordu, Dağlık Alanda Bulundu
Mardin’in Savur ilçesinde Alzheimer hastası yaşlı kadın kayboldu. AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu kadın dağlık alanda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Savur ilçesi İşgören Mahallesinde ikamet eden Makbule Özer (80) isimli Alzheimer hastası kadın, kaldığı evden ayrılarak uzun süre geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine AFAD, polis ve jandarma ekipleri dağlık alanda arama faaliyeti gerçekleştirdi.
Yaşlı kadın 3 günün sonunda sabah saatlerinde dağlık alanda bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın, tedbir amaçlı Savur Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Kaynak: İHA