3 Çocuk Babası Bağışlanan Organlarıyla 5 Kişinin Umudu Oldu

54 yaşındaki 3 çocuk babası su tesisatçısı Halit Çağlar beyin kanaması teşhisiyle yaklaşık 25 gün önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Çağlar'ın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Halit Çağlar'ın ameliyatla alınan karaciğeri Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 2 böbrek ve 2 kornera ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nden organ bekleyen hastalara nakil için gönderildi.

“BAŞKALARI DA UMUT OLSUN, HERKES VERSİN”

Halit Çağlar’ın eşi Emine Çağlar, "Başkalarının da organ bağışında bulunmasını istiyorum. Eşim burada beyin kanaması geçirdi. Çok üzüldüm ama başkalarına da umut oldu. Ben 3 çocuk annesiyim. Başkaları da umut olsun, herkes versin, ben de dahil. Herkes acısını da yaşıyor ama versinler umut olsunlar" dedi.

Kaynak: İHA