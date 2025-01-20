3 Bin 500 Yıllık Kentte Şaşırtan Keşif, Görenler Hem Korktu Hem de Bakmak İçin Sabırsızlandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Düzler mevkisinde deniz suyunun çekilmesi sonucu şaşırtan bir keşif yaşandı. Binlerce yıllık Kyzikos Antik Kenti'ne ait Hytos Antik Limanı olduğu ortaya çıktı. Sahildeki kum adacıkları ve eski taş yapılar, görenleri hem korkuttu hem de merak uyandırdı.

Erdek Düzler Mahallesi sahilinde deniz suyunun yaklaşık 20-30 metre kadar çekildi. 3 bin 500 yıllık Kyzikos Antik Kenti'ne ait Hytos Antik Limanı'nın taşları sahilde ilginç manzaralar oluşturdu.

Deniz çekilmesinin meteorolojik nedenlere bağlı olduğunu belirten uzmanlar, Edincik sahil bandında yaşanan bu doğa olayında rüzgarın etkisinin de olduğunu belirtti.

Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi arasındaki ticaret akışında önemli bir yere sahip olan Kyzikos Antik Kenti'nin konumu yeniden değer kazandı.

Kaynak: İHA