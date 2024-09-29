3 Bin 500 Rakımda Günlerce Çalıştılar

Berçelan yaylasında meydana gelen ana şebeke arızası nedeniyle kentin içme suyu ihtiyacının karşılanamadığı birçok bölge yaklaşık üç gün su alamadı. Bu durumu engellemek için Belediye Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3.500 rakımda gece geç saatlere kadar kesintisiz çalıştı.

Ekipler, soğuk havadan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalışırken, bir yandan da su hattındaki arızayı gidermek için çaba gösterdiler. Saat 21:30 itibarıyla şebeke ana hattındaki arıza onarıldı ve Yeni Mahalle, Kıran Mahallesi'nin bir kısmı, Berçelan, Çarşı merkezi ile Bulak ve Gazi Mahallesi'ne yeniden su akışı sağlandı.

Dondurucu soğuk havaya rağmen su arızasını gideren belediye ekibi, halkın gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti.

Kaynak: İHA