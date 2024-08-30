3 Bin 500 Lira Para Cezası Var! Bunu Yapmayan Tapu Sahibine Büyük Ceza

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" çerçevesinde, taşınmaz beyannamesini ilgili belediyelere veya kurumlara zamanında sunmayan tapu sahiplerine uygulanan ceza miktarı önemli ölçüde artırıldı. Önceki dönemde bu beyannameleri sunmayanlar için 95 TL olan ceza, yeni düzenlemeyle 3 bin 500 TL’ye yükseltildi.