3 Bin 500 Lira Para Cezası Var! Bunu Yapmayan Tapu Sahibine Büyük Ceza
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren önemli bir karar yürürlüğe girdi. Bunu yerine getirmeyen vatandaşlara 3 bin 500 TL para cezası uygulanacak. İşte ayrıntılar...
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" çerçevesinde, taşınmaz beyannamesini ilgili belediyelere veya kurumlara zamanında sunmayan tapu sahiplerine uygulanan ceza miktarı önemli ölçüde artırıldı. Önceki dönemde bu beyannameleri sunmayanlar için 95 TL olan ceza, yeni düzenlemeyle 3 bin 500 TL’ye yükseltildi.
Bu ceza, beyannamenin her yıl verilmemesi durumunda katlanarak artacak şekilde uygulanacak. Beyannamesini zamanında sunmayan tapu sahipleri, bu düzenleme ile oldukça yüksek ceza riskleriyle karşı karşıya kalacak. Uzmanlar, henüz beyannamelerini vermemiş olan vatandaşların, gecikme yaşanmadan ilgili belediyelere veya kurumlara başvurarak gerekli işlemleri yapmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
Öte yandan, hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren önemli bir ayrıntı da dikkat çekiyor. Hisse paylarının satışı sırasında diğer ortakların önalım hakkı bulunuyor. Bu hak, üçüncü kişilerin hissedarlar arasındaki satışa müdahil olmasını engelleyerek, hissedarların haklarını koruma altına alıyor. Ancak, icra yoluyla gerçekleştirilen satışlarda bu önalım hakkı geçerli sayılmıyor. Borç nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarılan hisselerde, üçüncü kişiler bu hakka tabi olmaksızın satış gerçekleştirebiliyor.