3 Bakanlık ve SPK Çalışanlarına FETÖ Operasyonu: 21 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY’nin Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu içinde örgütlenen mahrem yapılanmasına yönelik bir soruşturma yürüttü.

Operasyonel hatlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen, haklarında etkin pişmanlık ifadeleri bulunan ve ankesörlü ya da sabit telefonlardan ardışık ya da tekil arama kayıtları tespit edilen 9’u aktif görevde, 6’sı istifa etmiş, 1’i emekli ve 5’i ihraç edilmiş toplam 21 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli olarak 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

