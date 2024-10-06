3 Ayrı Suç Kaydıyla Aranan Zanlı Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma ve toplamda 3 ayrı suç kaydı ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.İ. isimli şahıs Salar'da yakalandı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA