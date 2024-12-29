3 Ay Önce Evlendiği Eşini 20 Defa Bıçakladı!

Kadına şiddetin bu seferki adresi Sakarya oldu. 3 ay önce evlendiği kadını defalarca bıçaklayan cani erkek tutuklandı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

3 Ay Önce Evlendiği Eşini 20 Defa Bıçakladı!

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yeni Mahalle'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, 3 aylık evli olan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.K. (33) ve E.K. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken S.K., eşi E.K.'yi 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralayarak kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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