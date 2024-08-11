3 Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobil ve 1 kamyonet birbirine girdi. Kazada kamyonet devrilirken 3 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

3 Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde 33 EBY 07 plakalı kamyonet, 34 BJS 59 plakalı otomobil ile 38 ADK 909 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı.

Kazada yaralanan 3 kişi, ilk tedavilerinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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