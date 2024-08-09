29 Yıl Hapis Cezası Bulunuyordu... Suç Makinesi Yakalandı!

Kayseri'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 suç kaydı ve 29 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

29 Yıl Hapis Cezası Bulunuyordu... Suç Makinesi Yakalandı!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', ve 'mala zarar verme' suçlarından 20 kaydı olan ve hakkında toplam 29 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. (40) saklandığı adreste yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kayseri Operasyon Gözaltı
Düğünde Üç Çocuğu Yaralamıştı! O Muhtar Hakkında Karar Verildi 3 Çocuğu Yaralayan Muhtar Hakkında Karar
Cezaevi Kaçağı Samsun'da Yakalandı Cezaevi Kaçağı Samsun'da Yakalandı
IBAN ile Para Yollayanlar Dikkat: Çok Büyük Risk Barındırıyor IBAN ile Para Yollayanlar Dikkat: Çok Büyük Risk Barındırıyor
Bülent Ersoy’un Eski Başbakanla ‘Gazino’ Anısı: ‘Bir İsteğiniz Var mı?’ Bülent Ersoy’un Eski Başbakanla ‘Gazino’ Anısı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı
'Berat Albayrak ve Binali Yıldırım İstememişti'... Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi? Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi?
Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı Canlı Yayında Birbirine Girdi: ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’ ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’