29 İle Yayılan Dolandırıcılık Ağı Çökertildi: 76 Şüpheli Gözaltında

Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 76 şüpheli gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, internet sitelerinde sahte araç kiralama ilanları oluşturarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 82 zanlının yakalanması için Kocaeli merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

MİLYONLUK VURGUN YAPMIŞLAR

Operasyonda 2'si başka dosya kapsamında cezaevinde tutuklu bulundukları belirlenen 76 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin 88 olaya karıştığı, banka hesaplarında da 102 milyon 537 bin 610 lira 41 kuruş hareketlilik yaşandığı belirlendi.

Kaynak: AA

