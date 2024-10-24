29 Ekim'de Emekliye İkramiye Verilecek mi? SGK Uzmanı 'Kesin' Diyerek Açıkladı!

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Milyonlarca emekli ödemenin bu yıl da tekrarlanmasını talep ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'CUMHURİYET'İN YILDÖNÜMÜ İLE ALAKASI YOK'

Yapılan ikramiye ödemesinin başta çalışmayan emeklilere verildiğini hatırlatan Cenkci, sonrasında ise gelen tepkiler üzerine çalışma hayatına devam eden emeklilerin de ödendiğine dikkat çekti. Ödemenin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü ile hiçbir alakası olmadığını belirten Cenkci, söz konusu ödemenin emeklilere seyyanen yapılmış olup yapılan yasal düzenlemede de belirtildiğini ifade etti.

'TEKRAR ETMEYECEĞİ KESİN'

Halk TV'ye konuşan Cenkci, "5 bin lira ödeme düzenlemesinin yapıldığı kanun maddesi incelendiğine bir defaya mahsus seyyanen yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca yapılan bu ödemenin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı veya yıldönümü ile hiçbir alakası yoktur. Dolasıyla yapılan bu ödemenin her sene 29 Ekim’de tekrar etmeyeceği kesindir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV