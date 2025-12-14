28 Gündür Aranıyordu! Göçük Altında Kalan Şantiye Müdürünün Cansız Bedenine Ulaşıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 17 Kasım’da Çaltı Köyü mevkiinde faaliyet gösteren maden sahasında gerçekleşti. Çalışmalar sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Sahada bulunan şantiye müdürü Sabri Yıldırım (66), göçük altında kaldı.

28 GÜNDÜR ARANIYORDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yıldırım’ı kurtarmak için AFAD, jandarma asayiş timi, komando timi ve UMKE ekipleri günlerce arama çalışması yürüttü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yoğun çalışmaların ardından 28. günde Yıldırım’ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

