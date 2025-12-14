28 Gündür Aranıyordu! Göçük Altında Kalan Şantiye Müdürünün Cansız Bedenine Ulaşıldı

Sivas’ın Divriği ilçesinde demir madeni sahasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ın cansız bedenine 28 gün sonra ulaşıldı.

Son Güncelleme:
28 Gündür Aranıyordu! Göçük Altında Kalan Şantiye Müdürünün Cansız Bedenine Ulaşıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 17 Kasım’da Çaltı Köyü mevkiinde faaliyet gösteren maden sahasında gerçekleşti. Çalışmalar sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Sahada bulunan şantiye müdürü Sabri Yıldırım (66), göçük altında kaldı.

28 Gündür Aranıyordu! Göçük Altında Kalan Şantiye Müdürünün Cansız Bedenine Ulaşıldı - Resim : 1

28 GÜNDÜR ARANIYORDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yıldırım’ı kurtarmak için AFAD, jandarma asayiş timi, komando timi ve UMKE ekipleri günlerce arama çalışması yürüttü.

28 Gündür Aranıyordu! Göçük Altında Kalan Şantiye Müdürünün Cansız Bedenine Ulaşıldı - Resim : 2

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yoğun çalışmaların ardından 28. günde Yıldırım’ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Toprak Altında 13 Gün! Sivas'ta Maden Ocağında Göçük Altında Kalan Şantiye Müdürü Hala BulunamadıToprak Altında 13 Gün! Sivas'ta Maden Ocağında Göçük Altında Kalan Şantiye Müdürü Hala BulunamadıGüncel
Sivas'ta Maden Ocağında Göçük: 66 Yaşındaki İşçi 4 Gündür Toprak Altında!Sivas'ta Maden Ocağında Göçük: 66 Yaşındaki İşçi 4 Gündür Toprak Altında!Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Sivas
Son Güncelleme:
Prof. Dr. Okan Tüysüz’den Marmara İçin Korkutan Açıklama: 'Deprem Öne Çekilmiş Olabilir' Prof. Dr. Okan Tüysüz’den Marmara İçin Korkutan Açıklama: 'Deprem Öne Çekilmiş Olabilir'
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Konya’da Zincirleme Kaza: 4 TIR Birbirine Girdi! Ölü ve Yaralılar Var Konya’da Zincirleme Kaza! 4 TIR Birbirine Girdi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Dev Marketi İkiye Bölünerek Satılıyor! Süpermarketler A101’e, Hipermarketler Anpagross’a Türkiye'nin Dev Marketi İkiye Bölünerek Satılıyor! Süpermarketler A101’e, Hipermarketler Anpagross’a
AK Partili İsim Açıkladı: İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı
Trafik Sigortasında Kural Değişti! Araç Değil Sürücü Dönemi Başlıyor Trafik Sigortasında Kural Değişti! Araç Değil Sürücü Dönemi Başlıyor
Elektrik Faturasında Yeni Dönem: 1 Ocak'ta Devreye Girecek Elektrik Faturasında Yeni Dönem: 1 Ocak'ta Devreye Girecek
CHP'nin Gölge Bakanlar Kadrosu Belli Oldu: İşte O İsimler… CHP'nin Gölge Bakanlar Kadrosu Belli Oldu: İşte O İsimler…