28 Ekim 2024'te Bankalar Açık mı? EFT ve Havale İşlemleri Saat Kaça Kadar Yapılabilecek?

Cumhuriyet Bayramı'nın 28 Ekim günü öğleden sonra başlaması sebebiyle, bankalar yarım gün hizmet verecek. Pazartesi günü, bankaların şubeleri sadece öğlene kadar açık olacak ve ardından resmi tatil başlayacak. Öğleden sonra ise bankalar kapalı olacak ve mesai 29 Ekim’de tamamen tatil olacak.

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Bankaların yarım gün hizmet vereceği 28 Ekim’de, EFT ve havale işlemleri sabah saatlerine kadar yapılabilecek. Ancak, işlemlerin saat 12.30’dan önce tamamlanması gerekiyor. Öğleden sonra yapılan EFT işlemleri, bir sonraki iş günü olan 30 Ekim Çarşamba gününe kadar işleme alınamayacak.

Bu sürede, bankalar tarafından sunulan 7/24 FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi aracılığıyla mobil bankacılık üzerinden para transferi yapılabilecek. FAST sistemi, hafta sonları ve resmi tatillerde de aktif olarak hizmet verdiğinden, kullanıcılar bu sistem üzerinden transfer işlemlerini gerçekleştirebilirler.

28 Ekim’de bankalarda işlem yapmayı planlayan vatandaşların, mesai saatlerini göz önünde bulundurması ve işlemlerini öğlene kadar tamamlaması tavsiye ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi