28 Bin 500 Lira Cezası Var! Tatilde Bunu Yapan Yandı
Tatile giden ve gitmeyi düşünen milyonları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Dikkat bu detayı bilmeyenin cebinden tam 28 bin 500 lira para gidecek.
Kaynak: Euronews
İspanya'nın popüler tatil destinasyonlarından biri olan Malaga'da, turistlere yönelik yeni yasaklar şaşkınlık yarattı. Özellikle 28 bin lirayı bulan cezalar dikkat çekti. 2023 yılında yaklaşık 14 milyon turisti ağırlayan kent, bu yoğunluğun ardından yerel halkın tepkisiyle karşılaştı.
Yerel aktivistler, Malaga’nın turizm yoğunluğu nedeniyle bir tema parkına dönüştüğünü ve özellikle gece hayatına gelen kaba turistlerin olumsuz etki yarattığını savundu. Pandemi sonrası hızla artan turist sayısı, kira fiyatlarını da yükseltirken, şehrin merkezinde yaşanan burjuvalaşma yerel halk üzerinde baskı oluşturdu.
Malaga yerel meclisi bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla turizm kurallarını güncelledi. Şehir yönetimi, hem İngilizce hem de İspanyolca hazırlanan bir poster kampanyası ile turistlere uyulması gereken kuralları hatırlattı.
Malaga'da sık sık üstsüz veya yüzme kıyafetleriyle dolaşan turistlerden şikayetçi olan kent sakinlerinin talepleri doğrultusunda, kamusal alanlarda üstsüz ya da iç çamaşırıyla gezmek yasaklandı. Bu yasağa uymayanlar 750 euroya (yaklaşık 28 bin 520 TL) kadar para cezası ödeyecek.
Belediye ayrıca turistlerden bağırmamalarını, yüksek sesle müzik dinlememelerini ve şarkı söylememelerini istedi. Özellikle yerleşim alanlarında sakinlerin huzurunun korunmasına özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı ve yaşlılar, hastalar, çocuklar ile çalışanlara karşı hassas olunması gerektiği belirtildi.