28 Bin 500 Lira Cezası Var! Tatilde Bunu Yapan Yandı

Yerel aktivistler, Malaga’nın turizm yoğunluğu nedeniyle bir tema parkına dönüştüğünü ve özellikle gece hayatına gelen kaba turistlerin olumsuz etki yarattığını savundu. Pandemi sonrası hızla artan turist sayısı, kira fiyatlarını da yükseltirken, şehrin merkezinde yaşanan burjuvalaşma yerel halk üzerinde baskı oluşturdu.

Malaga yerel meclisi bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla turizm kurallarını güncelledi. Şehir yönetimi, hem İngilizce hem de İspanyolca hazırlanan bir poster kampanyası ile turistlere uyulması gereken kuralları hatırlattı.