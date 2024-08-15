26 Ton Karpuz Bedavaya Dağıtıldı! Üreticilerin Tüm Karpuzları Neden Ücretsiz Verdiği Belli Oldu
Tokat'ın Zile ilçesinde karpuz üreticileri tarafından başlatılan hayır etkinliği büyüyerek devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dağıtılan 17 ton karpuzun ardından Hüseyin Kodak da 26 ton karpuz göndererek hayra katıldı.
Tokat’ın Zile ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir hayırsever karpuz üreticisi tarafından başlatılan karpuz dağıtımı, büyüyerek devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, yerel üretici Mehmet Kutsal, yüksek verim elde ettiği tarlasından 17 ton karpuzu halka ücretsiz olarak dağıtmıştı. Bu hayırseverlik örneği, başka bir karpuz üreticisi olan Hüseyin Kodak tarafından görülüp takdir edildi.
20 TONUN ARDINDAN 26 TON KARPUZ DAHA BEDAVAYA DAĞITILDI
Hüseyin Kodak, bu güzel örneği daha da büyütmek amacıyla kendi ürettiği 26 ton karpuzu Zile’ye gönderdi. 26 ton karpuz, bir tır dolusu olarak Zile’ye ulaştırıldı ve dağıtım noktasında halkın büyük ilgisiyle karşılaştı. Bin 500 kişi, karpuzları kapış kapış aldı. Halkın yoğun ilgisi, hayırsever üreticileri de mutlu etti.