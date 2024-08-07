26 Şişe Gümrük Kaçağı Alkol Yakalandı

Amasya’da bir tırın kupa kısmında yapılan aramada 26 şişe gümrük kaçağı alkol tespit edildi. Kaçak alkole el konulup, olaya ilişkin adli süreç başlatıldı.

26 Şişe Gümrük Kaçağı Alkol Yakalandı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik çalışmalar neticesinde, Gürcistan uyruklu D.T isimli şahsın kullandığı tırın kupa bölümünde arama yapıldı.

Tırın kupa kısmında çeşitli markalarda 26 şişe gümrük kaçağı alkol tespit edilerek el konulmuş olup olaya ilişkin adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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