26 İlde Operasyon: 3 Bin 626 Litre Sahte Alkol Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 haftada 26 ilde kaçak/sahte alkol üretimi yapan kişilere karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya, 'ÇENGEL-7' adı verilen operasyonlarda 3 bin 626 litre sahte alkol ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı. Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak’ta Kaçak/Sahte İçki Üreten şahıslara yönelik “ÇENGEL-7” operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah Ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."