'250 Yıllık Süre Doldu, 7,4'lük Deprem Olacak' İddiası: Prof. Dr. Osman Bektaş’tan İstanbul Depremi Çıkışı

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Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul’da beklenen olası Marmara Depremi’ne dair önemli bir açıklama geldi.

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbullulara seslenerek, her geçen gün artan deprem kaygısı ve kesin dille yapılan felaket senaryoları hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.

'7,4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM KESİN BİR GERÇEK DEĞİL'

Marmara Denizi'nde çok önemli bir deprem riski bulunduğu konusunda bilim dünyasında zaten geniş bir görüş birliği olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Bektaş, buna karşın kesinlik içeren ifadelerin bilimsellikle çeliştiğini şu sözlerle ifade etti:

"Depremin kesin zamanı, kesin yeri ve kesin büyüklüğü bugün için bilimsel olarak belirlenemez. Bu nedenle, '250 yıllık deprem periyodu doldu, aynı yerde mutlaka M7,2–7,4 büyüklüğünde deprem olacak' şeklindeki ifadeler kesin bir bilimsel gerçek olarak sunulmamalıdır. Bunlar, belirli bilimsel modellerin yorumlarıdır; Marmara için farklı fay davranışı ve kırılma senaryoları da bilimsel olarak tartışılmaktadır."

'TOPLUMUN İHTİYACI KORKU DEĞİL, YAPI GÜVENLİĞİ'

Açıklamasında medyadaki ve kamuoyundaki korku iklimine de değinen Prof. Dr. Bektaş, bilimin doğasının kesinlik iddia etmekten ziyade verileri sorgulamak olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Toplumun ihtiyacı korku değil, doğru bilgidir. En doğru yaklaşım; belirsizlikleri kabul ederek deprem riskini ciddiye almak, yapı güvenliğini artırmak ve afet hazırlıklarını güçlendirmektir."

SEVGİLİ İSTANBULLULAR



Marmara Denizi'nde önemli bir deprem riski bulunduğu konusunda bilim dünyasında geniş bir görüş birliği vardır. Ancak depremin kesin zamanı, kesin yeri ve kesin büyüklüğü bugün için bilimsel olarak belirlenemez. — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) June 30, 2026

Kaynak: Haber Merkezi