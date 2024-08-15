25 Yıldır Oto Tamircilik Yapan Bilal Usta'dan Dizel Araç Sahiplerine Uyarı

Normal sürüş şartlarında 100 bin ile 250 bin kilometrelik kullanım ömrüne sahip dizel partikül filtresi ya da kısa adıyla DPF, otomobilin üretimi sırasında egzoz sistemi içerisine yerleştiriliyor. Filtre sayesinde dizel yakıtın motor tarafından kullanımı sonrasında ortaya çıkan kurumun ve zararlı gazların doğaya direkt salınımı yüzde 80 oranında engellenmiş oluyor. Ancak temiz yakıt kullanılmaması ve araçların kısa mesafelerde sık sık kullanılması partikül filtresinin kısa zamanda tıkanmasına neden oluyor. Partikül filtresinin değişimi hem maliyetli hem de araç içinden bir çok parçanın sökülmesine neden oluyor.



EN ÖNEMLİ FAKTÖR KİRLİ YAKIT KULLANIMI



Vatandaşlar hem maliyeti düşürmek hem de araçlarından parça sökülmesini istemediği için değişim yerine partikül temizliğini tercih ediyor. Değişimin çok maliyetli olduğunu söyleyen oto tamircisi Bilal Öner, “Kirli yakıt partikül filtresinin tıkanmasına en önemli etken. Yerleşim yeri ufak olduğu zaman araç devrini almadan sürekli vites değişimi yapılması, kısa mesafelerde araç ile gidip gelmekten ötürü partikül filtresi çabuk dolar. Yetkili servisler 80 bin kilometrede değişin önerir. Değişim çok pahalı ve maliyetli olduğu için temizlik uygulamasını hayata geçirdik” dedi.