25 Yıl Sonra Sular Altına Kalacak! 2 Milyon Nüfuslu Kentte Felaketin Eli Kulağında

Dünya genelinde yaşanan kuraklık ve olumsuz hava koşullarının önümüzdeki yıllarda daha büyük boyutlara ulaşacağını öngören bilim insanları, Akdeniz için uyardı.

Bilim insanlarının Akdeniz için yaptığı uyarılarda Antalya için hazırlanan ‘kıyamet’ senaryosu ise endişelendirdi. Hazırlanan iklim krizi senaryoları ''Kıyamet'' isimli kısa filme dönüştürüldü.

Araştırmacılara göre, Türkiye’de turizmin başkenti Antalya için önlem alınmazsa 25 yıl sonra kentte su seviyesi yükselecek, kıyı bölgeler yaşanamayacak hale gelecek.

Sivil kuruluşların kentteki çevresel krizlere dikkat çekmek için kötü senaryoları filme dçnüştürdüğünü belirten çevre mühendisi Cem Arüv, Akdeniz ve Antalya'nın tehlike içerisinde olduğunu söyledi.

“25 yıl sonra Akdeniz'in 80 santimetre yükselmesi bekleniyor” diyen Arüv, “Bu senaryo, çok kötü bir senaryo. 2025 kışının felaketler içerisinde geçmesini istemiyoruz. Gerekli tedbirleri almazsak, 25 yıl sonra turizm kenti Antalya'da bir kıyameti yaşamamız mümkün görünüyor ne yazık ki” değerlendirmesini yaptı.

“BİRÇOK ALAN SU ALTINDA KALACAK”

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalara dikkat çeken Arüv “Denizler yükselince suyun karaya doğru bir hareketi olacak. Turistik tesis olarak kullandığımız birçok alanın su altında kalacağını, yer altı sularının tuzlanacağı ve çölleşmenin olacağını tespit edildi ve makalelerde de yer veriliyor” dedi.

FELAKET SENARYOSUNDA NELER VAR?

Antalya'da sağanak sonrası meydana gelen sel ve orman yangınlarının yer aldığı haber bültenlerinin kesitleriyle başlayan filmde, su kaynaklı doğal afetler gösterildi. Terk edilmiş şekilde gösterilen kentte yıkılan binalar ve çöken yollar dikkati çekti.

Denize kıyısı olan bölgelerin büyük kesiminde denizin çekilmesi ve çölleşme görülürken, kıyıda kalan tekneler ve terk edilen havalimanındaki uçaklar kentin felaket sonrasındaki hali de yer aldı.

İkinci senaryoda, buzulların erimesine bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesi, Belek, Manavgat ve Konyaaltı’nın su altında kalması, vurgulandı.

Kaynak: DHA