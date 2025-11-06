25 Yıl Boyunca Kendisine Şiddet Uygulayan Erkeğin Üzerine Uyurken Kızgın Yağ Döktü

İstanbul Üsküdar'da yaşayan Zeynep G. isimli kadın, kendisine sistematik olarak şiddet uygulayan eşi Sinan G.'nin uyuduğu sırada üzerine kızgın yağ döktü. Sinan G., 13 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanan Zeynep G. ise ifadesinde yıllar süren dehşeti şu sözlerle anlattı: Kaburgalarım kırıldı, defalarca tedavi oldum. Ayrılmak istedim ama tehdit etti. Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti, sonra da gidip uyudu. Ben de yağı ısıtıp döktüm.

Olay, 15 Ekim Çarşamba akşam saatlerinde Üsküdar Ünalan Mahallesi Varol Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Zeynep G., sistematik olarak şiddetine maruz kaldığı eşi Sinan G.'nin üzerine uyuduğu sırada kızgın yağ döktü. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralanan Sinan G.'yi hastaneye kaldırdı, Zeynep G. ise gözaltına alındı.

'KABURGALARIM KIRILDI...'

İfadesinde 25 yıllık evliliklerinin ilk yıllarından beri darbedildiğini söyleyen Zeynep G. yıllarca yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Kaburgalarım kırıldı, defalarca tedavi oldum. Ayrılmak istedim ama ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti, sonra da gidip uyudu. O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar ayçiçeği yağı vardı, onu tencereye boşaltıp ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım."

Zeynep G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 gün hastanede tedavi gören Sinan G. ise tüm müdahalelere rağmen 28 Ekim'de hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

