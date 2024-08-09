25 Yaşındaki Genç Kazada Öldü; Cesedi Çıkarılırken Otomobil Alev Aldı

Ordu'da 25 yaşındaki Resul Çelik, otomobilinin takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Çelik'in cansız bedeni araçtan çıkarılırken, otomobil alev aldı.

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25 Yaşındaki Genç Kazada Öldü; Cesedi Çıkarılırken Otomobil Alev Aldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Sahilköy Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Ünye şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Resul Çelik (25) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attı, bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu Resul Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CESEDİ ÇIKARILIRKEN OTOMOBİL ALEV ALDI

Bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan Resul Çelik'i çıkarmaya çalıştıkları sırada otomobil alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevlerin sardığı otomobilde, Resul Çelik'in cansız bedenine alev sıçramaması için ekipler büyük çaba sarf etti. Söndürülen yangın sonrası otomobilden çıkartılan Resul Çelik'in cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Ordu Trafik kazası
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