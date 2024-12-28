25 Yaşındaki Genç, Feci Kazada Can Verdi

Bursa'nın Kestel ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada 25 yaşındaki sürücü M.E. hayatını kaybetti.

25 Yaşındaki Genç, Feci Kazada Can Verdi

Bursa'nın Kestel ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

M.E. (25) idaresindeki 16 BLS 038 plakalı otomobil, Baba Sultan köyü kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü, otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, M.E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni, Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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