25 Milyon TL'lik Dolandırıcılıkta 3 Kişi Tutuklandı

Akçakale'de telefonla dolandırıcılık yaparak 4 kişiyi 25 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu haplar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

25 Milyon TL'lik Dolandırıcılıkta 3 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İlçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ise 8 cep telefonu, 6 sim kart, 2 flash bellek, 3 bilgi notu, 1 kamera kayıt cihazı, 42 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı. Zanlıların 4 kişiyi 25 milyon 373 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Kaynak: İHA

Fırın Hırsızı Kovalamaca Sonrası Yakalandı Fırın Hırsızı Kovalamaca Sonrası Yakalandı
Kastamonu'dan Avrupa'ya Kasa Kasa Satılıyor! Hem Bir Günde 25 Bin TL Kazandırıyor Hem de Damarları Tertemiz Yapıyor Kastamonu'dan Avrupa'ya Kasa Kasa Satılıyor! Bir Günde 25 Bin TL Kazandırıyor
Cinsel İstismar Suçundan 12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı Cinsel İstismar Suçundan 12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
Yurt Dışı Uçağında Doğan Bebek Dünya Vatandaşı Mı Oluyor? Meğer Gerçek Çok Başkaymış Yurt Dışı Uçağında Doğan Bebek Dünya Vatandaşı Mı Oluyor? Meğer Gerçek Çok Başkaymış