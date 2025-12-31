Bakan Yerlikaya Duyurdu: Terör Örgütü IŞİD'e İkinci Dalga! 25 İlde Çok Sayıda Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarma ve Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 125 IŞİİD şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: Terör Örgütü IŞİD'e İkinci Dalga! 25 İlde Çok Sayıda Gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah terör örgütü IŞİD’e karşı 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 125 şüphelinin yakalandığını açıkladı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde il jandarma komutanlıkları ile il emniyet müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık.” Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir!"

