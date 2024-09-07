25 Bin 423 Kişi Oraya Akın Etti

2023 yılı verilerine göre Sinop’ta müze ve ören yerleri toplam 25 bin 423 ziyaretçi çekerken, bu ziyaretçilerden 20 bin 714 kişi bakanlığa bağlı ören yerleri ve müzelere, 4 bin 709 kişi ise özel müzelere gitti. Sinop’taki müzelerdeki eser sayısı ise 11 bin 162 adet oldu.

Sinop’ta bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçilerinin yüzde 36,1’i ücretli müzeleri ziyaret ederken, ziyaretçilerin yüzde 63,9’u ise ücret ödenmeyen müzeleri gezdi. Sinop’ta 2023 yılında 602 adet müze kartı satıldı.

Sinop’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde ise toplam 10 bin 989 eser bulunuyor. Bunların yüzde 50,6’sı sikkeler, yüzde 18,7’si etnografik, yüzde 30,7’si arkeolojik materyallerden oluşuyor.

Sinop’taki taşınmaz kültür varlığı sayısı 918, sit alanı sayısı ise 323. Taşınmaz kültür varlıklarının yüzde 52,6’sını sivil mimarlık örnekleri oluşturuyor.

Kaynak: İHA