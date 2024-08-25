24 Yaşındaki Öğretmen Fıstık Bahçesinde Ölü Bulundu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Hacılar Mahallesi'ndeki bir fıstık bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi fark edip, vücudundaki kanı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, bu kişinin öğretmen Yasin Kayran (24) olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Yeni nişanlandığı öğrenilen Yasin Kayran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA