24 il incelendi: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan kentler açıklandı

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın çalışmasına göre Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan iller belli oldu.

Deprem
Son Güncelleme:
24 il incelendi: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan kentler açıklandı - Resim: 1

Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olması muhtemel yerler belli oldu.

1 6
24 il incelendi: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan kentler açıklandı - Resim: 2

Jeoloji Mühendisleri Odası altından doğrudan fay hattı geçen 24 ili incelemeye aldı.

2 6
24 il incelendi: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan kentler açıklandı - Resim: 3

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesi Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.

3 6
24 il incelendi: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan kentler açıklandı - Resim: 4

Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.

4 6