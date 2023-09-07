24 il incelendi: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan kentler açıklandı
Jeoloji Mühendisleri Odası'nın çalışmasına göre Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan iller belli oldu.
Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olması muhtemel yerler belli oldu.
Jeoloji Mühendisleri Odası altından doğrudan fay hattı geçen 24 ili incelemeye aldı.
Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesi Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.
Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.