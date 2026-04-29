24 Haftalık Doğum İzni İçin '10 Gün' Detayı: Bakan Göktaş Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'deki AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Kamuoyunun büyük bir heyecanla beklediği 24 haftalık doğum izni düzenlemesinin ne zaman başlayacağına ve nasıl uygulanacağına dair ilk resmi takvimi paylaştı.

BUGÜN RESMİ GAZETE'DE

Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran yasal düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını hatırlatan Bakan Göktaş, uygulamanın çok kısa süre içinde hayata geçeceğini söyledi.

Bakan Göktaş, düzenlemenin bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklendiğini ve hemen yürürlüğe gireceğini belirtti.

BAŞVURULAR 10 GÜN İÇİNDE BAŞLAYACAK

Hak sahibi ailelerin ve annelerin, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasını takip eden 10 gün içerisinde başvurularını yapabileceklerini duyurdu. Başvuru ekranları ve kriterlere ilişkin tüm detayların bakanlığın resmi internet sayfalarında yayımlanacağı aktarıldı.

ADALET BAKANI İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Bakan Göktaş, basın mensuplarının soruları üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldiğini de doğruladı. Son dönemde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan üzücü saldırılara değinen Bakan, sosyal risk haritası projesine vurgu yaptı:

"Bu elim olaylarda bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç duyduk. Vaka oluşmadan önce önleyici tedbirleri alabilmemiz için bu adımları atmamız çok elzem" diyerek koruyucu mekanizmaların güçlendirileceğinin sinyalini verdi.

Kaynak: AA