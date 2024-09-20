2300 İşçiyle Hasat Başladı! Şanlıurfa'da Yüzler Gülüyor
Türkiye’nin en büyük tarım işletmelerinden biri olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde fıstık hasadı 2 bin 300 işçiyle başladı.
Kaynak: AA
31 bin 939 dekarlık alanda yer alan 300 binden fazla fıstık ağacı, bu yıl yüksek verimle dikkat çekiyor. Sabahın serin saatlerinde bahçelere giden işçiler, sekiz saatlik bir çalışma gününün ardından fıstıkları kamyonlara yükleyip fabrikalara gönderiyor. Burada işlenen fıstıklar, daha sonra piyasaya sunuluyor.
Fıstık toplama işinde çalışan İskender Kaska, bu yılki mahsulün oldukça bereketli olduğunu belirterek, "İşçilerimiz sahada fıstıkları topluyor. Biz de bu fıstıkları tırlara yüklüyoruz. Ürün bu yıl çok iyi, umarız gelecek yıllarda da böyle olur" dedi.
Hasadın başında bulunan Salih Ergin ise, "Bu yıl fıstığın hem verimi hem de kalitesi oldukça yüksek. Çalışanlarımızın yüzü gülüyor, Rabbim bereketini arttırsın" diyerek, başarılı bir hasat döneminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İşçilerin büyük bir özenle çalıştığını vurgulayan İsmail Emek, "2024 fıstık hasadına bugün başladık. TİGEM’de 2 bin 300 işçi ile işbaşı yaptık. Verim çok iyi, bu yılı bereket yılı olarak görüyoruz. İşçilerimiz de milli servet bilinciyle hassasiyet gösteriyor" şeklinde konuştu.
TİGEM’e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde bu yılki hasat, yüksek verimiyle bölgedeki çiftçilerin ve işçilerin yüzünü güldürdü.