2300 İşçiyle Hasat Başladı! Şanlıurfa'da Yüzler Gülüyor

31 bin 939 dekarlık alanda yer alan 300 binden fazla fıstık ağacı, bu yıl yüksek verimle dikkat çekiyor. Sabahın serin saatlerinde bahçelere giden işçiler, sekiz saatlik bir çalışma gününün ardından fıstıkları kamyonlara yükleyip fabrikalara gönderiyor. Burada işlenen fıstıklar, daha sonra piyasaya sunuluyor.

Fıstık toplama işinde çalışan İskender Kaska, bu yılki mahsulün oldukça bereketli olduğunu belirterek, "İşçilerimiz sahada fıstıkları topluyor. Biz de bu fıstıkları tırlara yüklüyoruz. Ürün bu yıl çok iyi, umarız gelecek yıllarda da böyle olur" dedi.