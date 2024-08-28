23 Yıllık Mesleğini Bıraktı! Hobi Olarak Başladı, İnternetten Video İzleyerek Yeni İş Edindi

Sağlık sektöründe çalıştığı yıllardaki hatıralarını unutamadığına dikkat çeken Özdemir, hayatta tutmak için büyük çaba gösterdikleri bir hasta için 24 saat boyunca mücadele verdikleri günü şöyle anlattı: "24 saat boyunca bütün ekibin onunla ilgilenmesi o hastanın hayatını kurtardı ama toplamda tam 16 defa kalbi durdu. Ne yemek yiyebildik, ne uyuyabildik. 24 saat hiç durmadan o hastayla ilgilendik ve çok şükür o hasta kurtuldu. Hala da görüşüyoruz. Saatleri de bir hasta olarak düşünün. Onlar da bozuluyor. Nasıl insan vücuduna mikrop girdiği zaman hastalık oluşuyorsa saatlerde de belirli bir zaman sonra bakımsızlıktan dolayı çarklarında çapaklanma olur. Bunlar da saatin çalışmasını durdurur."

Yıllarca hizmet verdiği sağlık sektöründe, sağlık teknikerliğini bırakma sebebini de açıklayan Özdemir, "Artık vücut belirli bir yaşa geldikten sonra fazla yorgunluğu kaldırmıyor. Şimdiye kadar 23 yıl hizmet verdiğim sağlık mesleğimde hiçbir zaman iş yaparken gocunmadım ancak belirli bir müddet sonra bedenin de inzivaya çekilmesi gerekiyor. Daha rahat yapabileceğim bir iş grubu düşünerekten bu mesleği düşündüm ve icra etmeye karar verdim. Bizden sonra gelecek nesildeki arkadaşlara da tavsiye ederim. Çünkü saat mesleği şu anda körelmeye yüz tutmuş bir meslek, arkamızdan yetişenler yok. Bu mesleğe sahip çıksınlar" dedi.